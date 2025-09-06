Haravgi’nin haberine göre motor yağı ve hafif dizelden oluşan kirlilik Rum Liman Başkanlığı’na gece ihbar edildi.Duruma dün sabah itibarıyla kirlilik önleme teçhizatı, yüzer bariyerler ve emici materyaller ile müdahale edildi. Rum Liman Başkanlığı, kalıntıları Oroklini sahillerine kadar ulaşan petrol kirliliğinin kaynağını tespit etmek için araştırma başlattı.