Kuzey Kıbrıs Tenis Federasyonu ve Girne Belediyesi Tenis Kulübü tarafından düzenlenen GBTK SENYÖR CUP da kategorilerde oynanan zevkli ve çekişmeli karşılaşmalar ile GBTK kortlarında devam ediyor. GBTK SENYÖR CUP’da oynanan Çeyrek Final ve Yarı Final maçları ile alınan sonuçlar şöyle;

SENYÖR TEK KADINLAR - Yarı Final

Gizem Ahmetraşit - Violetta Musienko: 5/7 0/6

Yasemin Çıral - Nağme Ekenoğlu: 1/6 0/6

SENYÖR TEK ERKEKLER - Çeyrek Final

Kemal Soyer - Dimitri Cebotari: 4/6 6/2 8/10

Mariano Marino - Alekseı Polıakov: 6/3 6/0

Maxım Ban - Metin Poslu: 2/6 6/7

Uraz Şentürk - Bora Yüksel: 6/7 3/6