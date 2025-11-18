BTM 1. Lig Beyaz Grup takımlarından Gaziveren Spor Kulübü, teknik direktörlük konusunda yaptığı değerlendirmelerin ardından takımın yeni çalıştırıcısının Niyazi Özekmekçi olduğunu açıkladı.
Kulüp yönetimi, anlaşmanın ardından Özekmekçi’nin görevine resmi olarak başladığını duyurdu.
Yeni teknik direktörün, kulübün hedefleri doğrultusunda kadro yapılanmasını şekillendirmesi ve sezonun geri kalan bölümünde takıma ivme kazandırması bekleniyor.
Takımın başına getirilen deneyimli teknik kadro, dün akşam yapılan ilk antrenmanda oyuncularla bir araya gelerek çalışmalara start verdi.