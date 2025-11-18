Aksa 1. Lig’de sezona güçlü bir başlangıç yapan Atoll Kozanköy, oynadığı 9 maçta 7 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 yenilgi alarak topladığı 22 puanla liderliğini koruyor.

Ligin 9. haftasında Binatlı deplasmanına konuk olan Kozanköy ekibi, zorlu mücadeleyi 2-1’lik skorla kazanarak liderlik koltuğundaki yerini pekiştirdi.

Karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulunan Kozanköy KSK teknik direktörü Halil Arıkhan, deplasmanda alınan galibiyetin önemine dikkat çekti. Arıkhan, takımın sahaya yansıttığı mücadeleden memnun olduğunu ifade ederek, hedeflerinin istikrarlı performansı sürdürmek olduğunu belirtti.