Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre, dün saat 22.30'da Gazimağusa Organize Sanayi Bölgesi’nde faaliyet gösteren Ç.Y.’ye ait makinist garajı önünde, laf atma nedeniyle çıkan tartışmanın büyümesi üzerine F.C.Ş. (E-21), C.G. (E-21) ve G.Ö. (E-22) arasında kavga çıktı.

Olayın ardından H.İ.K. (E-26), kanunsuz olarak tasarrufunda bulundurduğu henüz tespit edilemeyen tabancayla akrabası G.Ö.’yü darp etmek amacıyla, F.C.Ş. ve C.G. ile toplanan K.Ç. (E-24), U.B. (E-26), H.B. (E-21), S.T. (E-24), E.T. (E-21), A.G. (E-19), H.U. (E-19), H.E.Y. (E-20) ve R.K.’nin (E-21) üzerine rastgele ateş açtı.

Olayda yaralanan olmazken, S.T.’ye ait aracın sağ ön kapısı kurşun isabet etmesi sonucu delinerek hasar gördü. Söz konusu makinist garajında polis tarafından yapılan aramada ise 9 mm çapında 4 canlı tabanca mermisi bulunarak emare olarak alındı.

Olay sonrası kaçan H.İ.K.’nin polis tarafından aranırken, meseleyle bağlantısı olduğu tespit edilen E.K. (E-18) ile Ö.Ö. (E-25) ve bahse konu diğer şahıslar tutuklandı.

-Lefkoşa’da uyuşturucu ve yeşil reçeteli hap ele geçirildi

Öte yandan dün Lefkoşa’da, Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ile Lefkoşa Polis Müdürlüğü’ne bağlı Cürümleri Önleme Şube Amirliği ekipleri tarafından A.Ş.’nin (E-35) üzerinde ve ikametgahında yapılan aramada, yaklaşık 12 gram hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde ile satışı yeşil reçeteye tabi 6 hap bulundu.

Söz konusu maddeler emare olarak alınırken, A.Ş. tutuklandı. Her iki olayla ilgili soruşturma devam ediyor.