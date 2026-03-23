Gazimağusa’da, tasarrufunda bulundurduğu kurusıkı tabancayla havaya ateş açtıktan sonra park halindeki bir araca da hasar veren 36 yaşındaki H.Ö. (E) tutuklandı.

Polis basın bültenine göre, dün gece zanlı H.Ö., R.B.(E-58) ile aralarında sorun olduğu gerekçesiyle tasarrufunda bulundurduğu dolu kurusıkı tabancayla iki kez havaya ateş açtı. H.Ö ardından R.B.’ye ait park halindeki aracın ön camı ile sağ ön kelebek camına muhtemelen sert bir cisimle vurarak hasar verdi.

Olayın polisin bilgisine gelmesi üzerine yürütülen ileri soruşturmada, H.Ö. tespit edilerek tutuklandı; kurusıkı tabanca ise bulunarak emare olarak alındı.

- Çevreye rahatsızlık veren alkollü şahıs tutuklandı

Alsancak’ta, dün, 124 miligram alkollü olan A.Z.(E-36), bir apartmanın merdiven basamakları ile cadde üzerinde yüksek sesle bağırıp çağırarak çevreye rahatsızlık verdi. Bahse konu şahıs, suçüstü tutuklandı.

- İkamet izinsiz iki kişi tutuklandı

Ülke genelinde, dün polis tarafından yapılan denetim ve kontrollerde KKTC'de izinsiz ikamet ettiği tespit edilen iki kişi tutuklandı.

Polisin meselelerle ilgili soruşturması sürüyor.