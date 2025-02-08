07 Şubat 2025 tarihinde, Gazimağusa’da bir iş yerinde çalışan bir kişinin şarja takılı cep telefonu çalındı. Olayla ilgili yapılan soruşturmada, hırsızlık olayına karışan M.K. (27) tespit edilerek tutuklandı. Şüphelinin, çaldığı telefonu başka bir şahsa 1000 TL karşılığında sattığı ve bu şekilde sahtekarlıkla para temin ettiği belirlendi. Soruşturma sürüyor.