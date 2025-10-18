AKSA SÜPER LİG
Yenicami – Dumlupınar: 1 – 1
Doğan T. Birliği – Mesarya: 2 – 1
C. B. Gençlik Gücü – Lefke: 2 – 0
Cihangir – Gönyeli: 4 – 0
Mormenekşe – Yeniboğaziçi: 2 – 1
A. Yeşilova – Çetinkaya: 1 – 4
Karşıyaka – K. Kaymaklı: 0 – 3
19.30: Dr. F. Küçük Stadı: Mağusa T. Gücü – Esentepe (Kerem Eran)
AKSA BİRİNCİ LİG
Değirmenlik – Baf Ülkü Yurdu: 0 – 4
Binatlı – M. H. Yılmazköy: 1 – 1
DND L. G. Birliği – Hamitköy: 3 – 1
Göçmenköy – Yalova: 1 – 0
Düzkaya – S. Geçitkale: 4 – 0
Maraş – Türk Ocağı : 1 – 1
K. Karadeniz 61 – A. Kozanköy: 0 – 1
Aslanköy – Lapta: 0 – 0