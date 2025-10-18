AKSA SÜPER LİG

Yenicami – Dumlupınar: 1 – 1

Doğan T. Birliği – Mesarya: 2 – 1

C. B. Gençlik Gücü – Lefke: 2 – 0

Cihangir – Gönyeli: 4 – 0

Mormenekşe – Yeniboğaziçi: 2 – 1

A. Yeşilova – Çetinkaya: 1 – 4

Karşıyaka – K. Kaymaklı: 0 – 3

19.30: Dr. F. Küçük Stadı: Mağusa T. Gücü – Esentepe (Kerem Eran)

AKSA BİRİNCİ LİG

Değirmenlik – Baf Ülkü Yurdu: 0 – 4

Doğan, kayıpsız zirvede
Binatlı – M. H. Yılmazköy: 1 – 1

DND L. G. Birliği – Hamitköy: 3 – 1

Göçmenköy – Yalova: 1 – 0

Düzkaya – S. Geçitkale: 4 – 0

Maraş – Türk Ocağı : 1 – 1

K. Karadeniz 61 – A. Kozanköy: 0 – 1

Aslanköy – Lapta: 0 – 0