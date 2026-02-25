Girne Yar Sokak’ta dün meydana gelen trafik kazasında bir yaya yaralandı.

Polis Basın Subaylığından yapılan açıklamaya göre, saat 17.30 sıralarındaki kaza, Mithat Karanfiller’in (E-54) TPP 030 plakalı salon araç ile geri geri batı istikametine doğru dikkatsiz şekilde seyrettiği sırada, yolun kuzey kısmından güney kısmına doğru geçmeye çalışan yaya Meryem Gülen’e (K-50) çarpmasıyla meydana geldi.

Kazada yaralanan yaya Gülen, kaldırıldığı Girne Dr. Akçiçek Hastanesi’nde sağ omuz ve el bileğinde kırık teşhisi ile yapılan tedavisinin ardından, ortopedi servisinde müşahede altına alındı. Soruşturma devam ediyor.