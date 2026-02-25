Lefkoşa Ağır Ceza Mahkemesinde bir gram 868 miligram metamfetamin türü uyuşturucu ithal, verme ve tasarrufu suçundan yargılanan Süleyman Yılkar hakkındaki dava karara bağlandı.

Sanık, 9 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Kararı okuyan Yargıç Füsun Cemaller, sanığın 9 Nisan 2024 tarihinde bir gram, 27 Nisan 2024 tarihinde 868 miligram metamfetamin türü uyuşturucu maddeyi bir şahısla birlikte Güney Kıbrıs’tan ithal ettikten sonra her iki maddeyi M.T.’ye verdiğini kaydetti.

Yargıç, M.T.’nin Yiğitler Burcu Parkı’ndan uyuşturucuyu alırken suçüstü yakalandığını anımsattı. Yargıç, sanık Yılkar’ın ise aranan şahıs ilan edildiğini, 26 Nisan 2025’te Dikmen’de tespit edilerek tutuklandığını belirtti.

Yargıç, sanığın soruşturma amaçlı 3 gün tutuklu kaldıktan sonra 29 Nisan 2025’te yargılanmak üzere cezaevine gönderildiğini kaydetti.

Yargıç, sanığın tasarruf etmiş olduğu uyuşturucu maddenin miktarının az olduğunu, bu durumu lehine değerlendirdiklerini kaydetti. Başkan, ancak uyuşturucunun en ağır ve tehlikeli türlerden olduğunu, bu hususun da sanık aleyhinde dikkate alındığını söyledi

Sanığın ithal ettiği uyuşturucuları başkasına verdiğini kaydeden Yargıç, uyuşturucunun yayılmasına olanak sağlayan kişilere daha ağır cezalar verilmesi gerektiğine değindi.

Yargıç, bununla birlikte uyuşturucu maddenin türü miktarını, sanığın suçunu kabul ederek adaletin erken tecellisine katkı koymuş olmasını, lehine hafifletici faktör olarak dikkate aldıklarını açıkladı. Başkan Cemaller, tüm olgular ışığında sanığı 9 ay süreyle hapse mahkûm ettiklerini açıkladı.