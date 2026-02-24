Lefkoşa Ağır Ceza Mahkemesi'nde bir kilo 200 gram hintkeneviri alma, verme ve tasarruf suçlarından yargılanan Bwehfa Mapıs Istıfanuus hakkındaki dava karara bağlandı. Sanık 5 yıl 6 ay hapse mahkum edildi.

Kararı okuyan Yargıç Füsun Cemaller, 10 Haziran 2025 tarihinde Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ile Lefkoşa Polis Müdürlüğüne bağlı Cürümleri Önleme Şubesinde görevli polis ekibi tarafından Hamitköy’de Bwehfa Mapıs Istıfanuus’un 36 ayrı şeffaf naylon poşette toplam 970 gram ağırlığında Hint Keneviri türü uyuşturucuyla yakalandığını kaydetti.

Yargıç, Bwehfa Mapıs Istıfanuus’un ifadesinde uyuşturucu maddeyi 9 Haziran 2025 tarihinde Lefkoşa’da bir konumdan aldığını ve ikametgahına getirdiğini söylediğini aktardı. Yargıç, Bwehfa Mapıs Istıfanuus’un ifadesinde 2025 yılı mayıs ayında da bir şahıstan 244 gram uyuşturucu aldığını ve başka bir şahsa teslim ettiğini, bu iş karşılığında 600 TL aldığını söylediğini aktardı. Yargıç, yapılan muhaceret kontrolünde Istıfanuus’un 30 Kasım 2022 tarihinden yakalandığı 10 Haziran tarihine kadar ülkede kaçak yaşam sürdüğünü belirlendiğini kaydetti.

Yargıç, sanığı 5 yıl 6 ay hapse mahkum ettiklerini açıkladı.

29 GRAM UYUŞTURUCUYA BİR YIL HAPİS

Öte yandan Lefkoşa Ağır Ceza Mahkemesinde 29 gram hintkeneviri türü uyuşturucu alma ve tasarrufu suçundan yargılanan Ayham Alsayed Mahmoud hakkındaki dava karara bağlandı. Sanık, bir yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Kararı okuyan Yargıç Füsun Cemaller, 14 Temmuz 2025 tarihinde polis tarafından alınan bilgide Ortaköy Lefkoşa’da, naylon içerisinde 29 gram Hintkeneviri türü uyuşturucu madde bulunarak emare olarak alındığının öğrenildiğini söyledi. Yargıç, yapılan soruşturmada söz konusu uyuşturucu maddeyi sanığın konu yere gelerek aldığını daha sonra bir şahsın kendisini görmesi üzerine söz konusu naylonu atarak olay yerinden ayrıldığını belirlendiğini açıkladı. Yargıç, sanığın kimliğinin tespit edildiğini, aynı gün Gönyeli’de tespit edilerek tutuklandığını söyledi. Yargıç, sanığın soruşturma amaçlı 9 gün tutuklu kaldıktan sonra 24 Temmuz 2025’te yargılanmak üzere cezaevine gönderildiğini kaydetti. Yargıç, tüm olgular ışığında sanığı bir yıl süreyle hapse mahkûm ettiklerini açıkladı.