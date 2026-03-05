Gazimağusa Futbol Masterleri Derneği, dün Gazimağusa Belediye Başkanı Süleyman Uluçay’ı ziyaret etti.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, ziyarete Gazimağusa Futbol Masterleri Derneği Başkanı Hüseyin Eryaşar, Genel Sekreter Çetin Gülhan, Mali İşler Sorumlusu Mete Ünlücan ile yönetim kurulu üyeleri Yıltan Özkıraç, İlhan Sözüdoğru ve Teberrüken Uluçay katıldı.

-Uluçay

Gazimağusa Belediye Başkanı Süleyman Uluçay, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek Gazimağusa Futbol Masterleri Derneği'nin çalışmalarının hem spor kültürünün gelişmesi hem de ülkenin uluslararası alanda tanıtılmasına önemli katkı sunduğunu belirtti.

Uluçay, sivil toplum örgütlerinin toplum hayatındaki rolüne de dikkat çekerek, Gazimağusa Belediyesi’nin kent adına değer üreten ve sosyal sorumluluk bilinciyle çalışan tüm kuruluşlara destek vermeye devam edeceğini ifade etti.

Çalışmaları hakkında bilgi verilen Gazimağusa Futbol Masterleri Derneği'nin sosyal sorumluluk projeleri, uluslararası temasları, yurt dışında kurduğu dostluklar ve düzenlediği organizasyonlarla ülkenin tanıtımına katkı sağlamaya devam edeceği kaydedildi.

Görüşmede, derneğin faaliyetlerine sağladığı katkıdan dolayı Gazimağusa Belediyesi ile Süleyman Uluçay’a teşekkür edilerek, gün anısına teşekkür plaketi verildi.