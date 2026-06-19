Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre, Gazimağusa-Lefkoşa ana yolunun güneyinde yer alan bir tarlada bu sabah saat 01.30’da traktör ve arkasında bağlı beylerle rulo balya bağlandığı sırada, beylere ait rulmanların sıkışması sonucu yangın çıktı.

İtfaiye ekipleri tarafından söndürülen yangın sonucu, 1 adet rulo balya ve söz konusu beyler yandı.

-Elektrik tellerinden atılan kıvılcımlar yangına sebep oldu

Gazimağusa-Lefkoşa eski ana yolu üzerinde faaliyet gösteren bir işyerinin yan tarafında dün saat 16.00 sıralarında muhtemelen rüzgârın etkisiyle elektrik tellerinden atılan kıvılcımların kuru otları tutuşturması sonucunda iki ayrı bölgede yangın meydana geldi.

İtfaiye ekipleri tarafından söndürülen yangın sonucu, yaklaşık 60 dönümlük arazi içerisindeki 61 adet rulo balya, su hortumu ve top halindeki damlama lastikleri yandı.

-Yapı markette yangın çıktı

Gazimağusa’da faaliyet gösteren bir yapı marketin dışında dün saat 17.30’da meydana gelen yangın sonucu, sulama hortumları yandı, yangın bina içerisine de sirayet etti.

İtfaiye ekipleri tarafından söndürülen yangın sonucunda bina içerisindeki ahşap merdiven basamakları, 15 adet el arabası tekerleği, muhtelif sayıda ampul, işçi ayakkabıları, sprey boyalar, silikonlar, elektrik kablo kanalları ve kapı kasası yanarak zarar gördü.