Kuzey Kıbrıs Masa Tenisi Federasyonu, U13 Kadın ve Erkek Ligleri 2. Hafta müsabakalarını 08 Kasım Cumartesi günü Kuzey Kıbrıs Masa Tenisi Federasyonu Süleyman Göktaş Salonunda gerçekleştirdi.

Heyecan dolu karşılaşmaların yaşandığı organizasyonda minik sporcular büyük bir mücadele sergiledi.

Olguner çift erkeklerde ikinci oldu
Oynanan maçlar sonunda kadınlarda ve erkeklerde GAÜ üstün performans göstererek haftayı şampiyonlukla tamamladı.

&#128313;Erkekler Kategorisi Sonuçları

1. Ayak:

GAÜ 3 - Sütlüce 1

Arucad Anka 3 - GÜHAD 0

Gönyeli 3 - Bekiroğulları 0

2. Ayak

GAÜ 3 - GÜHAD 2

Arucad Anka 3 - Bekiroğulları 0

Gönyeli 3 - Sütlüce 0

3. Ayak

GAÜ 3 - Bekiroğulları 2

Arucad Anka 3 - Gönyeli 1

GÜHAD 2 - Sütlüce 3

4. Ayak

GAÜ 2 - Gönyeli 3

Arucad Anka 3 - Sütlüce 0

Bekiroğulları 3 - GÜHAD 1

5. Ayak

GAÜ 3 - Arucad Anka 1

Gönyeli 3 - GÜHAD 1

Bekiroğulları 3 - Sütlüce 1

&#128312;Kadınlar Kategorisi Sonuçları

1. Ayak:GAÜ 3 - Net 1

2. Ayak: GAÜ 3 - Gönyeli 0

3. Ayak: Gönyeli 3 - Net 1

&#127941;Puan Durumu – Erkekler

1. GAÜ – 9 puan

2. Arucad Anka – 9 puan

3. Gönyeli – 9 puan

4. Bekiroğulları – 7 puan

5. Sütlüce – 6 puan

6. GÜHAD – 5 puan

(Eşit puanlı takımların sıralaması averajla belirlenmiştir.)

&#127941;Puan Durumu – Kadınlar

1. GAÜ – 4 puan

2. Gönyeli SK – 3 puan

3. Net Spor – 2 puan

&#127942;Dereceye Giren Takımlar

Kadınlar:

&#129351;GAÜ

&#129352;Gönyeli SK

&#129353;Net Spor

Erkekler:

&#129351;GAÜ

&#129352;Arucad Anka

&#129353;Gönyeli SK