Kuzey Kıbrıs Masa Tenisi Federasyonu, U13 Kadın ve Erkek Ligleri 2. Hafta müsabakalarını 08 Kasım Cumartesi günü Kuzey Kıbrıs Masa Tenisi Federasyonu Süleyman Göktaş Salonunda gerçekleştirdi.
Heyecan dolu karşılaşmaların yaşandığı organizasyonda minik sporcular büyük bir mücadele sergiledi.
Oynanan maçlar sonunda kadınlarda ve erkeklerde GAÜ üstün performans göstererek haftayı şampiyonlukla tamamladı.
Erkekler Kategorisi Sonuçları
1. Ayak:
GAÜ 3 - Sütlüce 1
Arucad Anka 3 - GÜHAD 0
Gönyeli 3 - Bekiroğulları 0
2. Ayak
GAÜ 3 - GÜHAD 2
Arucad Anka 3 - Bekiroğulları 0
Gönyeli 3 - Sütlüce 0
3. Ayak
GAÜ 3 - Bekiroğulları 2
Arucad Anka 3 - Gönyeli 1
GÜHAD 2 - Sütlüce 3
4. Ayak
GAÜ 2 - Gönyeli 3
Arucad Anka 3 - Sütlüce 0
Bekiroğulları 3 - GÜHAD 1
5. Ayak
GAÜ 3 - Arucad Anka 1
Gönyeli 3 - GÜHAD 1
Bekiroğulları 3 - Sütlüce 1
Kadınlar Kategorisi Sonuçları
1. Ayak:GAÜ 3 - Net 1
2. Ayak: GAÜ 3 - Gönyeli 0
3. Ayak: Gönyeli 3 - Net 1
Puan Durumu – Erkekler
1. GAÜ – 9 puan
2. Arucad Anka – 9 puan
3. Gönyeli – 9 puan
4. Bekiroğulları – 7 puan
5. Sütlüce – 6 puan
6. GÜHAD – 5 puan
(Eşit puanlı takımların sıralaması averajla belirlenmiştir.)
Puan Durumu – Kadınlar
1. GAÜ – 4 puan
2. Gönyeli SK – 3 puan
3. Net Spor – 2 puan
Dereceye Giren Takımlar
Kadınlar:
GAÜ
Gönyeli SK
Net Spor
Erkekler:
GAÜ
Arucad Anka
Gönyeli SK