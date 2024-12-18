Bakanlıktan verilen bilgiye göre, Gardiyanoğlu’na Çalışma Dairesi Müdür Muavini Ülkü Uzun ile Sosyal Hizmetler Dairesi Müdürü Alev Ecevit de eşlik etti.

Hizmet binasındaki yetersiz alandan dolayı yaşanan sıkışıklık nedeniyle merkezlerde çalışanların yaşadığı sıkıntıların ve vatandaşlara verilen hizmetlerdeki aksaklıkların giderilmesi amacıyla, gereken düzenlemelerin yapılması için ilgili daire müdürlerine talimat veren Gardiyanoğlu, merkezlerdeki sıkıntıların en hızlı şekilde giderileceğini söyledi.

Bakanlığına bağlı kurumlarda vatandaşlara etkin ve kaliteli hizmet sunmaya öncelik verdiklerini anımsatan Gardiyanoğlu: "Çalışanlarımızın sıkıntılarını ve taleplerini de yakından takip ediyoruz; çalışma ortamları ile ilgili yaşadıkları sıkıntıları çözüme kavuşturmak için hızlı bir şekilde üzerimize düşen görevi yerine getirerek gereken düzenlemeleri ivedilikle yapacağız." ifadelerini kullandı.