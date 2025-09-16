Tasdik memuru Batuhan Dölek, “sahte evrak düzenleme ve tedavüle sürme” suçundan teminata bağlanmak üzere mahkemeye çıkarıldı.

Polis memuru, mahkemede verdiği bilgide, olayın 23 Ekim 2019’da M.S. isimli kişinin şikâyetiyle ortaya çıktığını söyledi. Polis, şikâyetçinin Lefkoşa’daki bir oto galeriye iki BMW verip karşılığında bir BMW X5 aldığını, ancak aracın ipotekli olduğunu öğrenince üzerine alamadığını aktardı.

Şikâyetçi, galeriden verdiği araçlardan birinin başka bir kişiye devredildiğini, ancak bu devirle ilgili hiçbir imzası ve bilgisi olmadığını söyledi. Yapılan araştırmada, devir evrakında zanlı Batuhan Dölek’in imzası bulunduğu belirlendi.

Polis, zanlının suçlamaları kabul etmediğini, KKTC vatandaşı olduğunu ve sabıkasının bulunmadığını belirterek teminata bağlanmasını talep etti.

Yargıç Şevket Gazi, zanlının yurt dışına çıkışını yasakladı, 50 bin TL nakit teminat yatırmasına, bir kefilin 500 bin TL’lik kefalet senedi imzalamasına ve haftada bir gün karakola giderek imza vermesine karar verdi.