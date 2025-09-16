Beylerbeyi’nde dün sabahın erken saatlerinde meydana gelen trafik kazasında beş kişi yaralandı.

26 yaşındaki Taha Mert Ermiş, saat 01.00 sıralarında yönetimindeki ZP 992 plakalı araçla Değirmen Sokak’ta durmayarak anayola giriş yapması sonucu o esnada cadde üzerinde seyreden 28 yaşındaki Eren Zeytuncu yönetimindeki VM 045 plakalı aracın önünü tıkayarak çarpışmalarına neden oldu.

Kazada yaralanan ZP 992 plakalı araç sürücüsü Taha Mert Ermiş ile aynı araçta yolcu olarak bulunan 25 yaşındaki Akın Mert Damkas, 25 yaşındaki Servet Alp ve VM 045 plakalı araç sürücüsü Eren Zeytuncu ile araçta yolcu olarak bulunan 27 yaşındaki Kemal Batuhan İlkbahar, Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Yaralılardan 25 yaşındaki Akın Mert Damkas yapılan müdahalenin ardından Yoğun Bakım Servisinde, Taha Mert Ermiş, Ortopedi Servisi’nde tedavi altına alındı. Servet Alp yapılan tedavisinin ardından tabucu olurken, Eren Zeytuncu ve Kemal Batuhan İlkbahar ise Yakın Doğu Hastanesi’ne sevk edildi.