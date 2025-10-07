Galatasaray, bu sezon oynadığı 10 resmi maçta aldığı başarılı sonuçlarla dikkat çekiyor.

Sarı kırmızılılar; Ligde 7 galibiyet, 1 beraberlik ile liderlik koltuğunda oturuyor.

UEFA Şampiyonlar Ligi macerasına Eintracht Frankfurt mağlubiyetiyle başlayan Okan Buruk'un ekibi, daha sonra Liverpool'u yenerek iddiasını ortaya koydu.

Galatasaray'ı, Kasım ayında verilecek diğer milli maç arasına kadar 6 kritik mücadele bekliyor.

Sarı kırmızılılar; zorlu maratona 18 Ekim'de Rams Başakşehir karşılaşmasıyla başlayacak. Okan Buruk'un ekibi, bu maçın ardından Devler Ligi'nde Norveç temsilcisi Bodo/Glimt'i ağırlayacak.

Galatasaray, daha sonra zirve yarışındaki takipçileriyle Rams Park'ta karşı karşıya gelecek. Sarı kırmızılılar, önce Göztepe'yi ardından da Trabzonspor'u konuk edecek.

Galatasaray'ın, sonraki adresi Hollanda olacak. Sarı kırmızılılar, Şampiyonlar Ligi'nin 4'üncü haftasında Ajax ile kozlarını paylaşacak.

Galatasaray'ın, yoğun fikstürü 9 Kasım'da deplasmanda oynayacağı Kocaelispor maçıyla sona erecek.

Bu süreçte ligde puan farkını açmayı amaçlayan teknik heyet, Devler Ligi'nde de avantaj elde etmeyi hedefliyor.