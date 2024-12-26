Fatih Terim, Suudi Arabistan ekiplerinden Al Shabab ile prensip anlaşmasına vardı.
Al Shabab ile 6 aylık sözleşme imzalayacak tecrübeli teknik direktör, kısa süre içerisinde Suudi Arabistan'a gidecek.
Sözleşmenin süresinin uzatılma konusunun, sezon sonunda yeniden görüşüleceği öğrenildi. Fatih Terim'in yardımcıları, Hamza Hamzaoğlu ve Levent Şahin olacak.
Suudi Arabistan Ligi'nde 13 hafta geride kalırken, Al Shabab 23 puan ile zirvenin 13 puan gerisinde 6'ıncı sırada yer alıyor. Al Shabab, Kral Kupası'nda ise çeyrek finale yükselme başarısı gösterdi.