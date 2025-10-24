Galatasaray Kulübü ile Puma arasındaki forma sponsorluğu anlaşması düzenlenen imza töreniyle yenilendi.

Yenilenen anlaşma ile sözleşmenin süresi 2035-2036 (5+5) futbol sezonu sonuna kadar uzatıldı. Bu anlaşmayla Galatasaray Kulübüne ödenecek 25 milyon euro garanti ücret, 83 milyon euro olarak revize edildi. Sarı-kırmızılı kulüp, bununla birlikte şarta bağlı koşulların gerçekleşmesiyle 14 milyon 500 bin euroya kadar başarı bonusu elde edecek.

Böylece sarı-kırmızılı ekip, toplamda 97.5 milyon euro gelir elde edebilecek,

RAMS Park'taki törene Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, Galatasaray Sportif AŞ Başkan Vekili Abdullah Kavukcu, Puma Türkiye ve Orta Doğu Üst Yöneticisi Taner Seyis ve Puma Türkiye Takım Sporları Direktörü Taylan Akgöz katıldı.

İŞTE SÖZLEŞMENİN KAP AÇIKLAMASI

Sarı-kırmızılı ekipten yeni anlaşmaya ilişkin Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklama şöyle;

"Şirketimiz ile Puma Spor Giyim Sanayi ve Tic. A.Ş. (Puma) arasında imzalanan ve 20.11.2023 tarihinde KAP'ta ilan edilen sponsorluk sözleşmesinin tadil edilmesi için ek protokol imzalanmıştır.

Ek protokol uyarınca, sözleşmenin süresi 2035-2036 (5+5) futbol sezonu sonuna kadar uzatılmıştır. Bu kapsamda, ana sözleşme uyarınca, Şirketimize ödenecek toplam net 25.000.000 EURO tutarlı sabit ödeme, 10 (on) futbol sezonu için 83.000.000 EURO olarak revize edilmiştir.

Bununla birlikte, şarta bağlı başarı koşullarının gerçekleşmesi durumunda 14.500.000 EURO'ya kadar başarı bonusu elde edilebilecektir.Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

RAMS PARK'TA İMZA TÖRENİ

Yeni sözleşme için RAMS Park'ta düzenlenen törene Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, Galatasaray Sportif AŞ Başkan Vekili Abdullah Kavukcu, Puma Türkiye ve Orta Doğu Üst Yöneticisi Taner Seyis ve Puma Türkiye Takım Sporları Direktörü Taylan Akgöz katıldı.

İmza töreninde konuşan Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, güçlü bir ortaklığa imza attıklarını belirtti.