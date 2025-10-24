Stat: Lefke 16 Ağustos Stadı

Hakemler: Osman Özpaşa, Emre Çevikdal, Abdülkadir Karadağ

Lefke: İrfan, Mustafa, Kaan, Aykut, Caner, Armstrong Chidi, Arda, Candy Agbane, Erkan, Ibrahim Traore, Yao Kouassi.

Doğan T. Birliği: Dursun Cem, Macdonald Niba, Emre, Mustafa Salk, Kenan ,Ali, Mustafa Vardi, Erhun Öztümer, Muhittin Gime Toure , Billy Michael.

Goller: Dk. 47 Candy, Dk. 73 İbrahim Traore (Pen.)(Lefke), Dk. 53 Mustafa Salk ve Dk. 56 Gime Toure(DTB)

Aksa Süper Ligin 6. Haftasının açılış maçı Lefke 16 Ağustos Stadı’nda Lefke ile lider Doğan Türk Birliği arasında oynandı.

İlk haftayı kayıpsız lider olarak geçen Doğan Türk Birliği konuk olduğu Lefke deplasmanından 2 – 2 ‘lik skorla evine dönerek bu sezonki ilk puan kayıplarını yaşadı.

Karşılaşmanın ilk devresinde karşılıklı ataklarla geçerken her iki takımın çabaları gol getirmedi.

İkinci yarıya ise takımlar adeta fırtına gibi girdi.

47. dakikada Lefke atağında Candy topu ağlara göndererek Lefke’yi 1 – 0 öne geçirdi. Bu golün ardından Doğan Türk Birliği’nin cevabı 53. dakikada Mustafa Salk’tan geldi. 1 – 1.

56. dakikada ise Doğan Türk Birliği Gime Toure’nin attığı golle 2 – 1 öne geçti.

67. dakikada Doğan Türk Birliği’nin kazandığı penaltı atışında Muhittin’in vuruşunda top üst direkten auta gidince Doğan’ın farkı açma şansı kaçırılmış oldu.

73. dakikada bu kez Lefke’nin kazandığı penaltı atışında topun başına geçen İbrahim Traore topu ağlara göndererek skoru 2 – 2 yaptı.

Geriye kalan dakikalarda Doğan T. Birliği takımının kurduğu baskı sonuç vermedi ve maç 2 – 2 tamamlandı.

Bu sonuçla D.T.B puanını 16 yaparak liderliğini sürdürürken, Lefke ise 10 puanla 5. sırada kaldı.