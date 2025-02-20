Sarı-kırmızılı ekip, deplasmanda 4-1 kaybettiği ilk maçın rövanşında konuk ettiği Hollanda temsilcisi AZ Alkmaar ile 2-2 berabere kalarak elendi.

RAMS Park'ta yaklaşık 45 bin taraftarının desteğiyle rövanş maçına baskılı başlayan sarı-kırmızılı ekip, istediği pozisyonları bulmakta zorlandı. Geçiş oyununda rakibine pozisyonlar veren Galatasaray, 43. dakikada Seiya Maikuma'nın kaydettiği golle devre arasına 1-0 geride girdi.

Hollanda temsilcisi, karşılaşmanın 55. dakikasında Denso Kasius'un golüyle farkı 2'ye çıkardı. Rakibini 1 dakika sonra Victor Osimhen ile yanıt veren Galatasaray, skoru 2-1'e getirdi. "Cimbom" 70. dakikada Roland Sallai'nin golüyle 2-2 beraberliği sağladı. Kalan dakikalarda iki takım da skoru değiştiremedi.

Bu sonuçla AZ Alkmaar, adını son 16 turuna yazdıran takım olurken Galatasaray'ın bu sezonki Avrupa serüveni sona erdi.