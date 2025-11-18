Galatasaray'da sakatlığı bulunan oyuncular, ligde ve Avrupa'da oynanacak zorlu maçlar öncesi teknik heyeti düşündürüyor.

Demokratik Kongo maçının devre arasında oyundan çıkmak zorunda kalan Osimhen'de, adale sakatlığı şüphesi var. Nijeryalı oyuncunun durumu, çekilecek MR sonrasında belli olacak.

Yunus Akgün, geçirdiği ameliyat dolayısıyla bir süre daha sahalardan uzak kalacak. Milli futbolcu, 1 Aralık'ta oynanacak Fenerbahçe derbisine yetişemeyecek.

Milli takımda sakatlanan Kaan Ayhan'ın ise kontrolleri yapılacak. Deneyimli oyuncunun, 2 hafta sahalardan uzak kalma ihtimali bulunuyor.

Berkan Kutlu ise antrenmanda sakatlandı. 27 yaşındaki futbolcunun, 2 ila 3 hafta sahalardan uzak kalması bekleniyor.

4 haftalık sakatlığını atlatan İlkay Gündoğan, özel bir program eşliğinde çalışmalarını sürdürüyor. Tecrübeli futbolcu, antrenmanların bazı bölümlerinde takımla bazı bölümlerinde ise bireysel çalışıyor.

Milli takımda hafif ağrı hisseden Abdülkerim Bardakcı da ise ciddi bir durum yok. 31 yaşındaki futbolcunun, Gençlerbirliği maçında 11'de olması bekleniyor.

Galatasaray'da, Eren Elmalı ve Metehan Baltacı'nın da cezaları sürüyor.