A Grubu'nda Almanya, sahasında Slovakya'yı 6-0 mağlup ederek 15 puanla grubu lider tamamladı.

Leipzig şehrindeki Red Bull Arena oynanan karşılaşmada, Galatasaray forması giyen Leroy Sane 2 gol, Nick Woltemade, Serge Gnabry, Ridle Baku ve Assan Ouedraogo ise birer gol kaydetti.

Bu sonuçla Almanya (15), 2026 Dünya Kupası'na katılma hakkı kazandı. Slovakya (12) ise play-off etabında mücadele edecek.

Galatasaray forması giyen Leroy Sane ve Fenerbahçe'nin kaptanı Milan Skriniar 11'de çıktıkları maçta 90 dakika forma giydi.