Sarı kırmızılılar, bu dönemde kadrosunda yabancı futbolcu fazlalılığı yaşamıyor. 12 artı 2 kuralına göre Okan Buruk'un ekibi 3 yabancı futbolcuyla daha sözleşme imzalayabilir.

Galatasaray'ın kadrosunda yabancı olarak; Davinson, Jakobs, Singo, Sallai, Torreira, Lemina, Sara, Sane, Osimhen, Icardi ve Yusuf Demir bulunuyor.

Sarı kırmızılılar, 12 Eylül'e kadar 1'i 2002 ve sonrası doğumlu olmak üzere toplam 3 yabancı futbolcuyu renklerine bağlayabilir.

Sarı kırmızılılarda transfer dönemi bitene kadar hareketliliğinin sürmesi bekleniyor. Yönetim, Şampiyonlar Ligi kadrosuna yazılamayacak olsa da, özellikle bir sol stoper ve orta saha için girişimlerde bulunabilir.