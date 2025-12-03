Adı transferde sık sık Fenerbahçe ile de anılan A Milli Futbol Takımımızın tecrübeli savunmacısı Merih Demiral'ın geleceği belli oldu.

Suudi Arabistan Pro Lig ekibi Al Ahli'den yapılan açıklamada, 27 yaşındaki Merih Demiral ile 2029 yılına kadar yeni bir anlaşmaya varıldığı duyuruldu.

Al Ahli'nin yeni sözleşmeye ilişkin sosyal medyasından yapılan paylaşımda "Aslanımız Cidde'de kalıyor" ifadesi yer aldı.

Milli savunmacının, Al Ahli ile sözleşmesi Haziran 2026'da bitiyordu.

Sporting, Alanyaspor, Sassuolo, Juventus ve Atalanta gibi takımlarda oynayan 27 yaşındaki stoper, 2023'te Al Ahli'ye transfer olmuştu.

Al Ahli ile bu sezon 16 resmi maça çıkan Merih Demiral, 1 gol kaydetti.