Galatasaray, Trendyol Süper Lig ve UEFA Avrupa Ligi'nde yoluna namağlup devam ediyor. Sarı kırmızılılar, lig ve Avrupa'da kritik viraja girecek.

Okan Buruk'un öğrencilerini hem zorlu rakipler hem de soğuk hava şartları bekliyor.

Galatasaray, Avrupa Ligi'nin 5. haftasında 28 Kasım'da AZ Alkmaar'a konuk olacak. Sarı kırmızılılar, bu maçın dönüşünde ligin flaş ekiplerinden İkasEyüpspor'u ağırlayacak.

8 Aralık'ta Net Global Sivasspor'a konuk olacak Galatasaray, 4 gün sonra deplasmandaMalmö ile karşılaşacak.

Sarı kırmızılılar, 16 Aralık'ta ise Trabzonspor ile RAMS Park'ta kozlarını paylaşacak.

Teknik direktör Okan Buruk, bu 5 maçlık periyodu kayıpsız atlatmayı hedefliyor.

Teknik heyet, bu süreçte yedek kulübesinden daha fazla katkı almayı planlıyor.

Özellikle MichyBatshuayi, Kerem Demirbay ve Berkan Kutlu'nun sürelerinin artması bekleniyor.