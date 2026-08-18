Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da 10 numaraya yapılacak hamle için uzun süredir gündemde olan Aleksey Batrakov'da sona gelindi.

Sarı-kırmızılı kulüp, Rusya Ligi takımlarından Lokomotiv Moskova'yla anlaşma sağlanırken genç oyuncunun kısa süre içinde İstanbul'da olması bekleniyor.

Galatasaray'ın bu yaz Lesley Ugochukwu'nun ardından kadrosuna katacağı ikinci isim olacak Batrakov için sarı-kırmızılı kulübün başkanı Dursun Özbek'ten transferle ilgili açıklama geldi.

Özbek, Fanatik gazetesinin aktardığı habere göre yakın çevresine yaptığı açıklamada, "Scout ekibimizin 1 numarasını aldık. Hocamız da çok beğeniyordu. Ne kadar kaliteli bir oyuncu transfer ettiğimiz herkes görecek" ifadelerini kullandı.

BATRAKOV'UN KARİYERİ

Lokomotiv Moskova altyapısından yetişen Aleksey Batrakov, alt yaş grupları dahil 155 karşılaşmada süre alırken 63 gol kaydetti. 21 yaşındaki orta saha, bu mücadelelerde 68 de asist yaptı.