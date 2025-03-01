Futbolda oyun kurallarını belirleyen Uluslararası Futbol Birliği Kurulu (IFAB) ve FIFA'nın, İrlanda Futbol Federasyonu'nun ev sahipliğinde Belfast'ta gerçekleştirdiği toplantının ardından kural değişiklikleri açıklandı.

Kural değişikliklerinin 14 Haziran'da başlayacak Kulüpler Dünya Kupası'yla uygulanmaya başlayacağı ifade edildi.

IFAB'dan yapılan açıklamaya göre maçlardaki zaman kaybının önlenmesi amacıyla kalecilerin topu 8 saniyeden fazla ellerinde tutmaları halinde diğer takımın köşe vuruşu kazanacak. Daha önce bu kuralda takımlar endirekt serbest vuruş kazanıyordu. Kural değişikliğiyle birlikte hakemlerin görsel olarak 5 saniyeyi geri sayacağı ifade edildi.

Ayrıca 'Wenger Yasası' olarak bilinen ofsayt kuralıyla ilgili olumlu geri dönüşler olduğu, FIFA'nın düzenleyeceği turnuvalarda denemelerin artırılacağı aktarıldı. Bu kuralda hücumcuların rakip savunmacından tamamen önde olduğu pozisyonlarda ofsayt verilmesi, diğer tüm pozisyonlarda ofsayt olmaması şeklinde bir öneride bulunulmuştu.

Ek olara artık maçlarda VAR incelemelerinin ardından hakemlerin kararlarını stadyumda canlı olarak açıklama seçeneği bulunacağı ifade edildi.