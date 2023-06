Zehie Helin Reessur Kadınlar Kıbrıs Kupası GG’nin

ChinaBazaar Gençlik Gücü TSK ile Mağusa Spor Akademisi takımları arasında oynanan Zehie Helin Reessur Kadınlar Kıbrıs Kupası final maçının galibi 2-1’lik skorla China Bazaar Gençlik Gücü oldu ve kupanın sahibi oldu

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) tarafından organize edilen Zehie Helin Reessur Kadınlar Kıbrıs Kupası’nda şampiyon belli oldu.ChinaBazaar Gençlik Gücü TSK ile Mağusa Spor Akademisi takımları arasında oynanan mücadelenin galibi 2-1’lik skorla China Bazaar Gençlik Gücü oldu.Dün akşam saat 19.00’da Lefkoşa Atatürk Stadı’nda oynanan ve Mustafa Torun’un orta hakemliğini, Buse Bağrıkara ile Merve Ateş’in ise yardımcılıklarını yaptığı karşılaşmada Gençlik Gücü Başak Ruso’nun’un attığı golle 1 – 0 öne geçti.Bu golün ardından oyuna ortak olan Dem’s Construction Mağusa Spor Akademisi Şerif Ogan’ın ayağından bulduğu golle skor 1 – 1 oldu. Beraberlik sonrasında gol için yüklenen C. B. Gençlik Gücü yine Başak’ın attığı golle 2 – 1 öne geçti ve ilk devre bu skorla tamamlandı.İkinci devrede takımların gol için çabaları sonuç getirmeyince karşılaşma 2 -1 C. B. Gençlik Gücü üstünlüğünde tamamlanınca Zehie Helin Reessur Kadınlar Kıbrıs Kupası’nın sahibi C. B. Gençlik Gücü oldu.