Digiturk BTM 1. Lig Kırmızı Grup takımlarından Akdoğan Spor Kulübü, hafta sonu oynadıkları Dikmen Spor Kulübü karşılaşmasının ardından yaşanan hakem kararlarına ilişkin kamuoyuna basın bildirisi yayımladı.

Kulüp açıklamasında, Akdoğan Spor Kulübü’nün 2023–2024 sezonunda Digitürk BTM-2 Ligi’ne katılarak Kıbrıs Türk futbolundaki yolculuğuna başladığı, 2024–2025 sezonunda ise namağlup şampiyon olarak Digitürk BTM-1 Ligi’ne yükseldiği hatırlatıldı. 2025–2026 sezonunda Digitürk BTM-1 Kırmızı Grup’ta mücadele eden Akdoğan’ın, 7. hafta sonunda 14 puanla liderliğini sürdürdüğü vurgulandı.

Dikmen Dr. Fazıl Küçük Stadı’nda oynanan Dikmen Spor Kulübü karşılaşmasında, orta hakem Abdülkadir Karadağ ve özellikle 2. yardımcı hakem Selim Kaynarcan’ın kararlarının maçın seyrine doğrudan etki ettiği belirtilen açıklamada, bu karşılaşmayla birlikte 22 maçlık yenilmezlik serisinin sona erdiği ifade edildi.

Açıklamada maç içindeki kritik anlara da yer verildi. Akdoğan’ın 18. dakikada Kenan İrfanoğlu’nun golüyle 1-0 öne geçtiği, 22. dakikada ise oyuncu Mustafa Ali Arslan’ın forma çekilerek düşürülmesine rağmen faul ve kart kararı verilmediği, devamında verilen penaltı ile skorun 1-1’e geldiği belirtildi.

28. dakikada ise Ahmet Şenyer’in korner direği yakınında aldığı darbe sonucu sakatlanarak oyundan çıkmak zorunda kaldığı pozisyonda faul ve disiplin cezası beklenirken korner kararı verildiği, bu pozisyonun devamında skorun 2-1 olduğu ifade edildi.

Kulüp, maç boyunca benzer taç pozisyonlarında çelişkili kararlar verildiğini ve birçok faulün göz ardı edildiğini savunarak, hakem kararlarının skora doğrudan etki ettiğini dile getirdi.

Akdoğan Spor Kulübü açıklamasında, herhangi bir ayrıcalık talep etmediklerini vurgulayarak, beklentilerinin yalnızca emeğe saygı, adil ve tarafsız bir hakem yönetimi olduğunu belirtti. Ayrıca, karşılaşmayı izleyenlerin de söz konusu pozisyonları gördüğünü ifade eden kulüp, bu pozisyonların maç gözlemcisi raporuna yansıyıp yansımadığını merak ettiklerini kamuoyu ile paylaştı.

Açıklamada, KTFHGD Başkanı Hakan Muhtaroğlu’na da çağrıda bulunularak, kulüplerin kınandığı durumlarda olduğu gibi, hatalı ve adaletsiz kararlarla takımların emeğini zedeleyen hakemler hakkında da gerekli uyarı ve yaptırımların uygulanması beklentisi dile getirildi.

Akdoğan Spor Kulübü Yönetim Kurulu, kulübün adil rekabet ve sportmenlikten yana duruşunu kararlılıkla sürdüreceğini vurgulayarak, açıklamasını şu ifadelerle tamamladı:

“Talebimiz nettir: Emeğe saygı, adaletli ve tarafsız hakem yönetimi.”

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.