Kuzey Kıbrıs Üniversite Sporları Federasyonu tarafından düzenlenen 24. Üniversite Spor Oyunları kapsamında futbol branşında finale yükselen ekipler belirlendi. Yarı final maçlarında rakiplerine üstünlük sağlayan Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) ile Yakın Doğu Üniversitesi (YDÜ) finale yükselen ekipler oldu.

Yarı final maçları Ağırdağ-Boğaz Ahmet Dayı Stadı’nda oynandı. Günün ilk yarı finalinde DAÜ ile Girne Amerikan Üniversitesi (GAÜ) karşılaştı. Normal süresi 2-2 biten karşılaşmada rakibine penaltı atışlarında 3-2, toplamda 5-4 üstünlük sağlayan DAÜ ilk finalist oldu.

Günün diğer yarı final maçında YDÜ ile Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) karşılaştı. YDÜ elde ettiği 8-0’lık skorla finale yükselme başarısı gösterdi.

Organizasyonda üçüncülük ve final karşılaşmaları 26 Aralık Cuma günü Ağırdağ-Boğaz Ahmet Dayı Stadı’nda oynanacak.

Program şöyle:

26 Aralık Cuma

Üçüncülük maçı: GAÜ-ODTÜ (11.00)

Final maçı: DAÜ-YDÜ (13.00)