Digiturk Kıbrıs BTM 1. Lig’de iki grupta hafta sonu zorlu maçlar oynandı. Kıyasıya mücadelelere sahne olan liglerde takımlar lig konumlarını güçlendirmek adına çekişme içinde mücadele verdi.

Kırmızı Grup’ta ligde aldığı ilk yenilgisine rağmen Akdoğan 14 puanla liderliğini sürdürürken onu 13 puanla A. Group Türkmenköy, 12’şer puanla Çello Dikmen Gücü ile Tuzlaspor takip ediyor.

Beyaz Grup’ta ise kıran kırana geçen lig mücadelesinde son hafta Denizli deplasmanından beraberlikle ayrılan Karaoğlanoğlu 13 puan ve averajla liderliğini sürdürürken, takipçisi Ağırdağ Boğaz da haftayı beraberlikle tamamlayarak liderlik fırsatını kaçırarak 13 puanla 2. Sırada yer aldı. Onları 11’er puanla T. Ersalıcı Tepebaşı, Pınarbaşı ve Gaziveren takımları takip ediyor.

Yedinci hafta maçlarında alınan sonuçlar şu şekilde:

DİGİTURK KIBRIS BTM 1. LİG KIRMIZI GRUP

Yenierenköy – Tuzlaspor: 0-3 (H)

Dörtyol – Dipkarpaz: 1-1

A. G.Türkmenköy – Vadili: 1-0

Çanakkale – Güvercinlik: 5-2

Ç. Dikmen G.– Akdoğan: 4-1

DİGİTURK KIBRIS BTM 1. LİG BEYAZ GRUP

Ağırdağ Boğaz – T. E. Tepebaşı: 1-1

Gaziveren – Ortaköy: 3-0

Denizli – Karaoğlanoğlu: 2-2

Ozanköy – B. Tatlısu: 3-2

Pınarbaşı – Girne Halk Evi: 1-1

Kırmızı Grup 7. Hafta Puan Durumu

1. Akdoğan: 14

2. Alacan Group Türkmenköy: 13

3. Çello Dikmen Gücü: 12

4. Tuzlaspor: 12

5. Çanakkale: 11

6. Dipkarpaz: 10

7. Güvercinlik: 9

8. Dörtyol: 8

9. Vadili: 6

10. Yenierenköy: 0

Beyaz Grup 7. Hafta Puan Durumu

1. Karaoğlanoğlu: 13

2. Ağırdağ Boğaz: 13

3. T. Ersalıcı Tepebaşı: 11

4. Pınarbaşı: 11

5. Gaziveren: 11

6. Girne Halk Evi: 9

7. Bellapais Tatlısu: 8

8. Ozanköy: 7

9. Denizli: 6

10. Ortaköy: 5