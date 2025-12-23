Ülkemizin yetiştirdiği yetenekli futbolculardan olan ve bir süredir aktif futbola ara veren teknik adamlık ve master futbolculuk yaparak yine de futbolun içerisinde olan Berkem Korbay, futbola dönme kararı aldı.

Berkem Korbay, sezonun ikinci devresi için Birinci Lig kulüplerinden Yalova ile anlaştı. 31 yaşındaki deneyimli savunma ve orta saha oyuncusu Berkem Korbay, sezonun ikinci devresinde Yalova’nın başarısı için ter dökecek.

Korbay konuyla ilgili sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğrafla şöyle açıklamada bulundu:

İkinci Devre’de, bir türlü başlayamadığım, yıllar süreceğine inandığım birlikteliğin en ciddi adımı için yeniden, Yalova’mdayım..