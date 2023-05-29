Yeşilyurt’un isim sponsoru Süleymanlar Autos

Niyazi Ergülen

İktisatbank BTM 2. Lig batı bölgesi takımlarından Yeşilyurt yeni sezon öncesi isim sponsorluğu anlaşması yaptı.

Yeşilyurt Kulübü, köylülerinin işletmesi olan Süleymanlar Autos ile isim sponsorluğu antlaşmasını imzaladı.

Yapılan sponsorluk anlaşması kulüp sosyal medya hesabından bu haberle duyuruldu:

“Birliğimiz geleceğimiz! Köylülerimizin işletmesi Süleymanlar Autos ile isim sponsorluğu antlaşmasını imzalamış bulunduğumuzu gururla duyuruyoruz. Başkanımız Ahmet As ve Süleymanlar Autos Ltd. direktörleri Salih ve Koray Süleymanlar tarafından isim sponsorluğu anlaşması imzalandı. Takımımız 2023 futbol sezonunda Süleymanlar Autos Yeşilyurt ismi ile mücadele edecek.”

