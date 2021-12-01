Volkan’ın Baf mesaisi başladı

Orçun Volkan, yeni takımı Baf Ülkü Yurdu ile ilk antrenmanına çıkarken, antrenmanı Baf Ülkü Yurdu başkanı Ahmet Ertay ve yönetim kurulu üyeleri de izledi

Niyazi ERGÜLEN

Baf Ülkü Yurdu’nun yeni teknik direktörü Orçun Volkan, yeni takımı Baf Ülkü Yurdu ile ilk antrenmanına çıktı.

Baf Ülkü Yurdu başkanı Ahmet Ertay ve yönetim kurulu üyelerinin de izlediği antrenman öncesinde teknik direktör Orçun Volkan futbolculara yönelik konuşma gerçekleştirirken, futbolculara beklentilerini anlatıp, yapmaları gerekenleri söyledi.

Teknik ekibinde yine Serdar Özsönmezer ve Mahmut Dinçli ile görev yapacak olan Orçun Volkan’ın göreve gelmesi ile ilgili de açıklamalarda bulundu.Orçun Volkan’ın açıklamaları şöyle:

“Doğdum doğalı Baf hikayeleri ile büyüyen, aynı anda 4 kardeş ve 2 de yeğenin bir takımda oynayıp kulübe her kademesinde hizmet eden bir ailenin çocuğu olarak 5 yaşımda Baf Ülkü Yurdu ile tanıştım.

Her kademesinde futbol oynayıp,her kademesinde antrenörlük yaptım. Diyeceğim odur ki "Ben Baflıyım diyenden dahada Baflıyım" Ben Baflıyımdeyip samimi duygularla yanımızda olacak herkese kapımız açıktır. Desteğe bekliyoruz.

Simdi şu anda büyük Baf Ülkü Yurducamiasında görev sırası tekrardan bana geldi. Ben ve ekibim (Serdar Özsönmezer ve Mahmut Dinçli) yürekten,laiki ile bu görevi yerine getireceğiz. Bundan kimsenin şüphesi olmasın.”

