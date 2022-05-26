Türkiye Kupası Sivasspor'un

Ziraat Türkiye Kupası finalinde uzatmaya giden maçta Demir Grup Sivasspor, Yukatel Kayserispor'u 3-2 mağlup ederek kupanın sahibi oldu. Sivasspor tarihinde ilk kez Türkiye Kupası'nı kazandı

Bu sezon 60. kez düzenlenen Ziraat Türkiye Kupası'nın finalinde Yukatel Kayserispor ile Demir Grup Sivasspor, İstanbul'da karşılaştı. Normal süresi 1-1 sona eren karşılaşma uzatmaya gitti. Uzatma bölümünde Demir Grup Sivasspor, Yukatel Kayserispor'u 3-2 mağlup ederek kupayı müzesine götürdü. Sivasspor'un golleri 60. dakikada Appindangoye, 95. dakikada Max Gradel ve 113. dakikada Moussa Konate'de geldi. Kayserispor'un gollerini ise 33. dakikada Ramazan Civelek ve 107. dakikada İlhan Parlak kaydetti. Türkiye Kupası'nı ilk kez kazanma başarısı gösteren Sivasspor, UEFA Avrupa Ligi'nde mücadele edecek. Demir Grup Sivasspor 5. turda MKE Ankaragücü, son 16 turunda Royal Hastanesi Bandırmaspor, çeyrek finalde VavaCars Fatih Karagümrük ve yarı finalde Aytemiz Alanyaspor'u saf dışı bırakarak finale adını yazdırmıştı. Yukatel Kayserispor, Ziraat Türkiye Kupası'nda 3. turda Artvin Hopaspor, 4. turda Alagöz Holding Iğdır FK, 5. turda 68 Aksaray Belediyespor, son 16 turunda Fenerbahçe, çeyrek finalde Beşiktaş ve yarı finalde de Trabzonspor'u eleyerek finale yükselmişti.