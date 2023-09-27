Süper Lig'de yaprak dökümü sürüyor

Trendyol Süper Lig'de teknik direktör ayrılıkları yaşanmaya devam ediyor. Son olarak Yılport Samsunspor ile Hüseyin Eroğlu'nun yolları ayrıldı

Süper Lig'de beşinci teknik adam ayrılığı Samsunspor'da yaşandı. Karadeniz ekibi, Hüseyin Eroğlu'na veda etti.

İlk olarak RAMS Başakşehir, Emre Belözoğlu ile yollarını ayırdı. İstanbul ekibi Belözoğlu yerine Çağdaş Atan'ı getirdi.

Gaziantep FK ise kötü sonuçlarından ardından Erdal Güneş'in koltuğunu Sumudica'ya emanet etti.

Transfer sürecinde sıkıntılar yaşayan Kayserispor'da Çağdaş Atan ayrılığı yaşandı.

İstanbulspor'da ise teknik direktör Fatih Tekke'ye veda edildi. Son olarak Samsunspor ile Hüseyin Eroğlu'nun yolları ayrıldı.



