Simay Kanan kadın futbolunda tam yetkili

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) Başkanı Hasan Sertoğlu ve Yönetim Kurulu Üyesi Eğitim üst Kurulu Başkanı Hüseyin Ekmekçi, Eğitim Üst Kurulu’nda “Kadın Futbolu Sorumlusu” olarak göreve getirilen Simay Kanan ile bir toplantı gerçekleştirdi. Toplantıda kadın futbolu konusunda uzun vadeli hareket planı konusunda görüşme gerçekleştirildi. SimayKanan’ın kadın futbolu konusunda tam yetkili olarak çalışma başlatması konusunda talimat verilirken, Kanan’ın plan ve program çerçevesinde kadın futbol liglerinde mücadele eden kulüplerle, yöneticilerle ve antrenörlerle görüşme gerçekleştireceği belirtildi.



