Sam Adekugbe Galatasaray'da

Galatasaray, yaşanan deprem felaketi nedeniyle ligden çekilen AtakaşHatayspor'un sol beki Sam Adekugbe'yi kadrosuna kattı. Sarı kırmızılılar, Kanadalı savunma oyuncusunu satın alma opsiyonuyla sezon sonuna kadar kiraladı

Galatasaray, aradığı sol beki AtakaşHatayspor'da buldu. Sarı kırmızılılar, yaşanan deprem felaketi nedeniyle ligden çekilen Güney ekibinden Sam Adekugbe'yi kadrosuna kattı.

Kanadalı futbolcuyu sezon sonuna kadar kiralayan Galatasaray, satın alma opsiyonunu da elinde bulunduruyor. Zorunlu olmayan satın alma opsiyonunun bedelinin ise 1 milyon 200 bin euro olduğu öğrenildi.

Adekugbe, Türkiye Futbol Federasyonu'nun aldığı karara göre sezon sonuna kadar yerli statüsünde oynayacak. 28 yaşındaki futbolcu, bu sezon AtakaşHatayspor'da 19 maçta görev yaptı. Milli takım formasıyla 28 resmi karşılaşmaya çıkan Kanadalı oyuncu, 1 kez fileleri sarstı, 4 de asist yaptı.



