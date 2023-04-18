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Salim Tayançlı, Forset’ten ayrılıyor

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Salim Tayançlı, Forset’ten ayrılıyor
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Aksa Süper Ligin başkent ekibi Küçük Kaymaklı’da U16 antrenörü Salim Tayançlı takımdan ayrılma kararı aldı.
Ayrılık süreci ile ilgili olarak açıklama yapan genç çalıştırıcı Salim Tayançlı, ayrılma kararının U-16 çeyrek finalinde alınan Gönyeli mağlubiyeti ile bağlantılı olmadığını belirterek teknik adamlık konusunda yeni sayfa açmak istediğini söyledi. Küçük Kaymaklı kulübünde güzel işlere imza attığını ifade eden Salim Tayançlı, kalan dönemde yeşil – siyahlı ekibe başarı diledi.
 
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