Perde kapanıyor

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) tarafından organize edilen AKSA Süper Ligde 15.hafta maçlarının programı ve maçları yönetecek hakemler açıklandı.

Hamitköy ile Girne Halk Evi arasında Esat Erdoğmuş Stadı’nda oynanacak olan alt sıraların önemli maçını Emre Öztaşlı yönetecek. Lider Lefke’nin, Türk Ocağı’nı konuk edeceği maçta ise Kerem Eran düdük çalacak. İlk devrenin son hafta maçları olan 15.hafta maçlarının programı ve maçları yönetecek hakemler şöyle:

25 Aralık Cumartesi, Saat 14:00

Gönyeli – Doğan Türk Birliği, Gönyeli Stadı, Ali Özer

Hamitköy – Girne Halk Evi, Esat Erdoğmuş Stadı, Emre Öztaşlı

Yonpaş Dumlupınar – Yenicami, Dr Fazıl Küçük Stadı, Fehim Dayı

Baf Ülkü Yurdu – Mesarya, Üner Berkalp Stadı, Evren Karademir

26 Aralık Pazar, Saat 14:00

Cihangir – Binatlı, Cihangir Stadı, Serkan Şimşek

Göçmenköy – Mağusa Türk Gücü, Atatürk Stadı, Osman Özpaşa

Merit Alsancak Yeşilova – Küçük Kaymaklı, Orhan Dural Stadı, Mehmet Sezener

Lefke – Türk Ocağı, 16 Ağustos Stadı, Kerem Eran

Birinci Lig

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) tarafından organize edilen AKSA Birinci Ligde 15.hafta maçlarının programı ve maçları yönetecek hakemler açıklandı.

ChinaBazaar GG ile lider Gençler Birliği arasında Atatürk Stadı’nda oynanacak olan zirvenin önemli maçını Utku Hamamcıoğlu yönetecek.15.hafta maçlarının programı ve maçları yönetecek hakemler şöyle:

25 Aralık Cumartesi, Saat 14:00

Karşıyaka – Çetinkaya, Ergin Şahdur Stadı, Turgay Misk

ChinaBazaar GG - Gençler Birliği, Atatürk Stadı, Utku Hamamcıoğlu

Görneç – Yalova, 3 Şehitler Stadı, Hakan Muhtaroğlu

Düzkaya –Mormenekşe,Nihat Bağcıer Stadı, Zekai Töre

26 Aralık Pazar, Saat 14:00

Esentepe – Yeni Boğaziçi, Erdal Barut Stadı, İsmail Ercan

Bostancı Bağcıl – Miracle Değirmenlik, Emek Stadı, İsfendiyar Açıksöz

SFC Dörtyol – Maraş, AdemNural Stadı, Hüseyin Özkan

Çanakkale – İncirli, Muharrem Döveç Stadı, Hüseyin Eyyüpler

