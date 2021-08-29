Ozan, Çetinkaya kalesinde

AKSA Birinci Ligde şampiyonluk hedefinde olacak olan Çetinkaya transferlerine devam ederken, bir kaleci transferi daha gerçekleştirdi.

Çetinkaya, Kemal Ağrı’dan sonra Ozan Moroğlu’nu da transfer etti. Yenicami’den kiralık olarak transfer edilen Ozan Moroğlu, Çetinkaya’nın, Baf Ülkü Yurdu ile oynadığı hazırlık maçında Çetinkaya kalesini korudu. Üner Berkalp Stadındaki maçı Çetinkaya 4 – 1 kazanmıştı.



