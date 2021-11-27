Osman’ın şanssız sakatlığı

Niyazi ERGÜLEN
AKSA Birinci Ligin 11.haftasında ligin alt sıralarından uzaklaşmak isteyen Bostancı Bağcıl ile lider Gençler Birliği kozlarını Emek Stadı'nda paylaştılar.
Maç Gençler Birliği futbolcusu Osman Turgut’un, takım arkadaşıyla çarpışıp sakatlanması nedeniyle maç 20 dakikada uzatıldı. Kaburgalarından sakatlanan Osman Turgut, ambulansla hastaneye kaldırıldı.
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