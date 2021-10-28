Mormenekşe ile İncirli arasında oynanan karşılaşmada Mormenekşe taraftarlarının yaratmış olduğu saha olaylarından dolayı, Mormenekşe’ye para cezası verildi

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) Disiplin Kurulu, AKSA Süper Lig, AKSA 1.Lig, AKSA A2 Süper Lig ve AKSA A2 1.Lig müsabakaları ile ilgili disiplin cezalarını görüştü.

Av. Gizem Bahri Soydan başkanlığında bir araya gelen KTFF Disiplin Kurulu’nun aldığı kararlar şöyle;

“Mormenekşe ile İncirli arasında oynanan AKSA 1.Lig karşılaşmasında Mormenekşe taraftarlarının yaratmış olduğu saha olaylarından dolayı KTFF Disiplin Talimatı 52. Maddesi uyarınca Mormenekşe GBSK Disiplin Kuruluna sevk edilmiştir.

Maç hakemleri İsmail Ercan, Hakan Ünal ve Abdullah Genç’in ek raporları incelendiğinde maç bitiminde hakem 4’lüsü olarak hakem odasına girmek için hareketlendiğinde; odanın önünde Mormenekşe taraftarlarının saldırgan hareketlerde bulunduğu, aşırı küfürde bulunduğu ve hakemlerin yüzüne tükürdükleri tespit edilmiştir.

Mormenekşe Gençler Birliği’nin savunması incelendiğinde maç süresince çıkan olayların Mormenekşe Gençler Birliği teknik ekip ve yöneticilerinin olaya müdahalesi ile olayların büyümesini engellediği anlaşılmaktadır. Mormenekşe kulübüne400 TL para cezası verildi.”



