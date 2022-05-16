Mehmet Çil’den futbola veda

Süper Lig ekiplerinden Hamitköy'ün deneyimli golcüsü Mehmet Çil, Göçmenköy ile oynadıkları maç sonunda 18 yıllık aktif futbolculuk hayatını sonlandırdı.

Evren Mannaş başkanlığındaki Hamitköy yönetimi de Göçmenköy maçı sonrasında Mehmet Çil için bir jübile töreni organize etti. Mehmet Çil için emeklerine teşekkür edilen bir pankart hazırlanırken, pankartı Göçmenköy futbolcuları ile Hamitköy futbolcuları birlikte açtılar. Kaptanlık pazubandını Mehmet Çil’den alan Toykan Hacet ise Mehmet Çil’e bir buket çiçek takdiminde bulundu.

Hamitköy ve Göçmenköy taraftarları ve futbolcularının alkışları arasında sahayı terk eden Mehmet Çil’i başkanı Evren Mannaş ile Göçmenköy kulüp başkanı Ersan Karataş da tebrik etti. Mehmet Çil son maçında hat trick yaparak güzel bir final yapmış oldu.

