Mario Balotelli tarihe geçti

Mario Balotelli, Adana Demirspor'da küllerinden doğdu. Göztepe'ye 5 gol atan İtalyan futbolcu, Süper Lig'de bunu başaran 5. futbolcu oldu. Balotelli'nin maçtaki 5. golü büyük beğeni topladı. Söz konusu gol, FIFA'nın da gözünden kaçmadı

Adana Demirspor'un sezon başında kadrosuna kattığı MarioBalotelli, adeta ikinci baharını yaşıyor.

İtalyan futbolcu, mavi-lacivertlilerin Göztepe'yi 7-0 yendiği maçta attığı 5 golle yıldızlaştı. Balotelli'nin özellikle son golü Türkiye ve dünyada gündem oldu.

Milyonlarca kez izlenen gol, FIFA'nın resmi Twitter hesabından da paylaşıldı.

SÜPER LİG'DE 1 MAÇTA 5 GOL ATAN 5. İSİM OLDU

31 yaşındaki oyuncu, bu sezon Süper Lig'de oynadığı 31 maçta 18 gol kaydetti, 4 gol pası verdi.

Balotelli'den önce Alex de Souza, MarioJardel, ŞotaArveladze ve Cenk İşler bir maçta 5 gol atma başarısını göstermişti.

REKOR TANJU ÇOLAK'TA

Lig tarihinde bir maçta en fazla gol atan futbolcu unvanının sahibi ise Tanju Çolak. Tanju Çolak, 1992- 93 sezonunda Fenerbahçe'nin Karşıyaka'yı 7-1 yendiği maçta 6 kez fileleri havalandırmıştı.



