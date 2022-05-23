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Mario Balotelli tarihe geçti

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Mario Balotelli, Adana Demirspor'da küllerinden doğdu. Göztepe'ye 5 gol atan İtalyan futbolcu, Süper Lig'de bunu başaran 5. futbolcu oldu. Balotelli'nin maçtaki 5. golü büyük beğeni topladı. Söz konusu gol, FIFA'nın da gözünden kaçmadı

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Mario Balotelli tarihe geçti
Adana Demirspor'un sezon başında kadrosuna kattığı MarioBalotelli, adeta ikinci baharını yaşıyor.
İtalyan futbolcu, mavi-lacivertlilerin Göztepe'yi 7-0 yendiği maçta attığı 5 golle yıldızlaştı. Balotelli'nin özellikle son golü Türkiye ve dünyada gündem oldu.
Milyonlarca kez izlenen gol, FIFA'nın resmi Twitter hesabından da paylaşıldı.
SÜPER LİG'DE 1 MAÇTA 5 GOL ATAN 5. İSİM OLDU
31 yaşındaki oyuncu, bu sezon Süper Lig'de oynadığı 31 maçta 18 gol kaydetti, 4 gol pası verdi.
Balotelli'den önce Alex de Souza, MarioJardel, ŞotaArveladze ve Cenk İşler bir maçta 5 gol atma başarısını göstermişti.
REKOR TANJU ÇOLAK'TA
Lig tarihinde bir maçta en fazla gol atan futbolcu unvanının sahibi ise Tanju Çolak. Tanju Çolak, 1992- 93 sezonunda Fenerbahçe'nin Karşıyaka'yı 7-1 yendiği maçta 6 kez fileleri havalandırmıştı.
 
 
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