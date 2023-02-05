Mağusa’da puanları paylaştılar

Üst sıraları hedefleyen Yonpaş Dumlupınar ile Doğan Türk Birliği arasındaki mücadelenin ikinci devresinde atılan karşılıklı gollerle karşılaşma 1 – 1 tamamlanınca puanlar paylaşıldı

Stat: Gazimağusa Dr. Fazıl Küçük Stadı

Hakemler: Turgay Misk, Sertan Alkın, Engin Akkagün

Yonpaş Dumlupınar: Türkkan, Berk, Olcay, İsmail, Necati, Mehmet Gürbıyık, Ola, (75’ Hikmet), Berk Büyükkal, (Mehmet Altın), Rıfat, Mert, Ossy Martin

Doğan Türk Birliği: Ozan, Salih Güvensoy, Emin, Yusuf, Aydın (80’ Efe), Mustafa Kemal Atlar, Doğukan, Selim, (57’ Selim), Halil Turan, (73’ Ali Savaşan), Hamit, (57’ Tansel), Arda Eren

Goller: Dk. 50 Ola (Y. Dumlupınar), Dk. 62 Emin (D.T. B)



AKSA Süper Lig’in ikinci yarısının 17. haftasında karşı karşıya gelenYonpaş Dumlupınar ile Doğan Türk Birliği 1-1 berabere kaldılar. Karşılaşmada golleri 50. dakikada Ola ve 62’ dakikada Emin attı. İki takımın da daha çok hafta arasında oynayacağı kupa mücadelesini düşünerek mücadele ettiği karşılaşmada tempo zaman zaman yükselse de maçın genelinde iki takım da kontrollü bir oyunu tercih etti. Bu sonuçla Yonpaş Dumlupınar puanını 30 yaparken Doğan Türk Birliği 26 puana çıktı.

(Fotoğraf: Özgür Göksel)

