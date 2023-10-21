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Lapta tek attı 3 aldı

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Lapta tek attı 3 aldı
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Birinci Ligin 5. Haftasında Lapta, Baf Ülkü Yurdu’nu Lapta Şehit Şevket Kadir Stadında konuk etti.
Ferhat Tuna’nın yönettiği maçın ilk devresinde konuk Baf Ülkü Yurdu daha etkili oynarken, 3 pozisyondan gol üretemedi. Lapta da bulduğu tek pozisyonu gole çeviremeyince ilk devre 0 – 0 tamamlandı.
İkinci devreye Lapta daha etkili başladı. Maçın 51. dakikasında Baf Ülkü Yurdu’ndan Osman Yıldız topu kendi kalesine gönderince Lapta 1 – 0 öne geçti. Lapta golden sonra da pozisyonlar üretmesine rağmen gol üretemedi.
Maçın son bölümünde ise Baf Ülkü Yurdu beraberlik için yüklenirken gol bulamadı. Lapta ise Süleyman’ın 87’de kırmızı kart görmesiyle 10 kişi kaldı. Konuk ekibin 90+4’te bulduğu gol offside gerekçesiyle iptal edilirken, yoğun itirazlar sonucu değiştirmedi ve maç 1 – 0 sona erdi.
 
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