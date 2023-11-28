Kasımpaşa'da Sami Uğurlu dönemi

Trendyol Süper Lig ekibi Kasımpaşa, teknik direktörlük görevine Sami Uğurlu'nun getirildiğini açıkladı.

Kemal Özdeş ile yollarını ayıran Kasımpaşa yeni teknik direktörünü buldu.

İstanbul ekibi, son olarak Bandırmaspor'u çalıştıran Sami Uğurlu'nun göreve getirildiğini açıkladı.

Sami Uğurlu, 2021-2022 sezonunda da Kasımpaşa'da teknik direktörlük görevinde bulunmuştu.



